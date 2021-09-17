شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشيد بتعامل الشرطة مع متحرش فتاة وسط البلد: "بالقانون تاخد البنت حقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التحية لوزارة الداخلية ورجال الشرطة، على سرعة التعامل بشأن واقعة فيديو تعرض فتاة للتعدى من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وغردت مايا مرسى عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، قائلة: "كل التحية لرجال الشرطة.. نفكر كدة المتحرشين.. البنت معملتش محضر، ولكن تحركت الأجهزة الأمنية وقبضت على المتحرش.. في كاميرات في الشوارع.. بالقانون هتاخذ البنت حقها".



مايا مرسى على تويتر

وكانت أجهزة الأمن، قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض فتاة للتعدى من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدى عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) مصابة بخدوش وكدمات.. وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة (والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.