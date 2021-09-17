شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يكثف جهوده لكشف غموض اختفاء 3 أطفال بقرية عياش بالمحلة في الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من القلق بين أهالى قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد اختفاء شقيقين وابن عمتهم منذ صباح أمس الخميس فى ظروف غامضة، وعدم ظهورهم حتى الآن.

وكانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، قد فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاث فى ظروف غامضة منذ صباح أمس الخميس، وتتبع الأهالى كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير أسر الأطفال الثلاث محضرا بتغيبهم فى ظروف غامضة منذ أمس الخميس، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة وتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم.