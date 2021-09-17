شكرا لقرائتكم خبر عن التحريات الأولية تكشف سبب مصرع أب و3 من أبنائه بمصنع مخلل: ماتوا بسبب الاختناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم رئيس مركز ومدينة بنى سويف، اليوم الجمعة، بسرعة التوجه لمصنع لإنتاج المخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية، وذلك فور علمه بواقعة وفاة أب وأبنائه الثلاثة داخل المصنع، للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة.

وتنفيذا لتكليف المحافظ فقد انتقل على الفور "هانى الجويلي" رئيس المدينة وبصحبته مدير المنطقة رجب يونس، لمحل الواقعة، وتابع نقل المتوفين بسيارة إسعاف إلى المستشفى للكشف على جثمانين المتوفين وبيان سبب الوفاة، والتى يرجح أنها ناتجة عن اختناق الضحايا أثناء تنظيف حوض المخلل، بسبب نقص الأوكسجين فى أسفل الحوض، وذلك بحسب إفادة أحد العاملين بالمصنع الذين كان موجوداً أثناء حدوث الواقعة.

وأمر المحافظ رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم وتسهيل إجراءات تصاريح الدفن، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.