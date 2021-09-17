شكرا لقرائتكم خبر عن ليه لازم ناخد تطعيم الأنفلونزا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا، أفضل طريقة لحمايتك من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة، وله فوائد عديدة نستعرضها فى الإنفوجراف التالى.

ومع طرح الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (Influvac) نتعرف على أسباب وفوائد يمكن أن تحصل عليها من تطعيم الأنفلونزا في هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى.



ليه لازم ناخد تطعيم الأنفلونزا

ويمنع التطعيم ضد الإنفلونزا ملايين الإصابات وزيارات الأطباء المتعلقة بالإنفلونزا كل عام، على سبيل المثال ، خلال الفترة 2019-2020 ، منع تطعيم لإنفلونزا ما يقدر بـ 7.5 مليون حالة من مرض الإنفلونزا، و3.7 مليون زيارة طبية مرتبطة بالإنفلونزا ، و105000 حالة دخول إلى المستشفى مرتبطة بالإنفلونزا، و6300 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا، بحسب إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض.

كما يمنع التطعيم ضد الإنفلونزا عشرات الآلاف من دخول المستشفيات كل عام، على سبيل المثال ، خلال 2019-2020 التطعيم ضد الإنفلونزا منع ما يقدر بـ 105000 حالة دخول إلى المستشفى مرتبطة بالإنفلونزا بأمريكا.