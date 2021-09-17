شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف إعفاء الشيخ صبرى عبادة من عمله القيادى مديرا لمديرية أوقاف الاسماعيلية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف .