شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لكوبرى ترسا الجديد فى الاتجاهين لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، البدء فى أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبرى ترسا الجديد فى الاتجاهين والذى يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات (ترسا سابقاً).

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم غلق كلى لكوبرى ترسا الجديد فى الاتجاهين، وذلك لمدة (5) أيام ابتداء مـن الساعة 12 صـبـاح يـوم الجمعـة الموافـق 17 سبتمبر حتـى يـوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر.

ولفتت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

-حركة المركبات القادمة من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقا) تسلك الطريق السطحى للكوبرى مروراً بشارع ترعة السيسى وشارع اللبينى وطريق المريوطية ثم استكمال السير إلى محور أنور السادات.

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات (ترسا سابقا) وترغب بالسير اتجاه طريـق المنصورية تسلك الطريق السطحى للكوبرى مـرورا بطريـق المريوطيـة وشارع اللبينى وشارع ترعة السيسى ثم استكمال السير إلى طريق المنصورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية المنفذة وإزالة أى معوقات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقة الغلق.