شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أب و3 من أبنائه فى حادث داخل مصنع مخلل ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى صاحب مصنع مخللات وأبناؤه الثلاثة مصرعهم، منذ قليل، داخل حوض التنظيف بمصنعهم فى المنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف، فيما اختلفت الروايات حول سبب مصرعهم ما بين الاختناق والصعق الكهربائى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع صاحب مصنع مخللات وأبنائه الثلاثة داخل مصنعهم بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف يرافقه المحاسب هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الحادث الأليم وقع أثناء قيام صاحب مصنع مخللات وأبنائه الثلاثة بتنظيف حوض المخلل داخل مصنعهم.