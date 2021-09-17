مرور الجيزة: تحويلات مرورية لتركيب الفواصل العرضية لكوبري ترسا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك للبدء في تنفيذ أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبري (ترسا الجديد) في الاتجاهين والذي يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات (ترسا سابقاً).

الأمر الذي يستلزم غلق كلي لكوبري ترسا الجديد في الاتجاهين، لمدة 5 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 17/9/2021 حتى الساعة 12 ليل الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي :

القادم من طريق المنصورية ويرغب بالسير اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) يسلك الطريق السطحي للكوبرى مروراً بشارع ترعة السيسي وشارع اللبينى وطريق المريوطية ثم استكمال السير إلى محور أنور السادات.

القادم من محور أنور السادات (ترسا سابقاً) ويرغب بالسير اتجاه طريق المنصورية يسلك الطريق السطحي للكوبرى مروراً بطريق المريوطية وشارع اللبيني وشارع ترعة السيسي ثم استكمال السير إلى طريق المنصورية.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.