تحويلات لمدة يومين.. مرور الجيزة تكشف تفاصيل أعمال توسعة الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الجمعة، عن تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنزل المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم اتجاه ميدان لبنان المنيب ضمن توسعة الطريق الدائري.

ويستلزم الأمر غلقا جزئيا لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب تحديداً بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائري مع شارع البحر الأعظم تحديد أمام مقر التأمين الصحي لجزيرة الذهب لمدة يومين ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17/9/2021 وحتى صباح السبت 18/9/2021 .

وتكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً طوال فترة الأعمال مع ترك حارة مرورية لحركة المركبات دون تعطيل حركة المرور .

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.