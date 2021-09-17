غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا لمدة ٣ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تزامنا مع أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسي لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

الأمر الذى يستلزم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 17/9/2021 حتى الساعة 5 صباح الأحد 19/9/2021 ، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.