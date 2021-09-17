بينها تنفيذ 47 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 59 قطعة سلاح ناري، بحوزة 45 متهما، وتنفيذ 47734 حكم قضائي بإجمالي 4756 محكوم عليهم، وضبط تشكيل عصابي، ضم 6 متهمين.

كما تم ضبط 124 قضية مخدرات بإجمالي 136 متهما، وضبط 17 متهما هاربا، وضبط 14 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 255 دراجة نارية مخالفة، ضبط 26401 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 32 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.