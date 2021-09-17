بعد 6 جرائم.. سقوط عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط شخصين ، "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالي، بعض الأوراق الخاصة).

بمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائهما.. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.