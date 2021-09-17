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حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين بمديرية أمن المنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نظمت مديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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