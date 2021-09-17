"من الزاوية للحدائق".. ضبط شخصين يروجان المخدرات بسيارة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال ترددهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة مستقلان سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتفى محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.