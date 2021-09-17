"سحب فلوس واشترى دهب".. ضبط المتهم بسرقة "ATM" من داخل شقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بأحد المواطنين واستخدامها في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة القاهرة يفيد باكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني المربوطة على حسابه البنكي بإحدى البنوك واستخدامها من قبل شخص مجهول في إجراء عمليات سحب نقدي على ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، إذ قام المذكور باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات نقل الأثاث والتي تعاقدت مع المجني عليه لفك ونقل أثاث سكنه، وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني والرقم السري الخاص بها واستخدامها في عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلي المختلفة بنطاق محافظة القاهرة دون علم الشاكي، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب الشاكي، وعقب ذلك قام بالتخلص من بطاقة الدفع الإلكتروني وشراء مشغولات ذهبية والاحتفاظ بباقي المبلغ بمنزله.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – مشغولات ذهبية – فاتورة شراء مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.