مصدر بالتعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

وقال المصدر لمصراوي، إن الوزارة تواصل أعمال التصحيح والمراجعة، استعدادا لإعتماد النتيجة خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه سيتم إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فور اعتمادها.

وانتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الدور الثاني، الاثنين الماضي، وأدى نحو 160 ألف طالب الامتحانات، خلال الفترة من 4 سبتمبر الجارى وحتى 13 سبتمبر الجاري.

وأكد الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات، أن عملية التصحيح تضم فريقَين داخل الكنترول المركزي؛ كل فريق يعمل بشكل منفصل على الآخر، موضحًا أنه يتم منح الفريق نموذج التصحيح للنماذج الأربعة.

وأضاف محمد أنه يتم منح نموذج إجابات لكل نموذج من النماذج الأربعة، لافتًا إلى أن نماذج الإجابات تمت مراجعتها بدقة كبيرة وتسليمها إلى كل عضو في الفريقين؛ حيث يضم الفريق الأول شركة "بيرسون"، والآخر يضم فريقًا من المركز القومي للامتحانات، مؤكدًا أن هناك غرفة داخل الكنترولات كان تسمى غرفة التحقق من التصحيح.

وأكد مدير "القومي للامتحانات" أنه للتأكد من عدم حدوث "لخبطة" في تصحيح نموذج إجابة وفق نموذج أسئلة مختلفة، أنه يتم إدخال بيانات الطالب وفق نموذج محدد ومجموعات محددة، ولا يوجد أي مجال لـ"الخبطة"، مضيفًا: "كود الامتحان (الألوان) يحدد ورقة الأسئلة وفق الـ(4 نماذج) امتحانية، والكمبيوتر عارف أي نموذج يتم تصحيحه وَفق البرنامج المتعرف عليه الجهاز".

وأشار محمد إلى أن إجابة الامتحان تتم وفق 3 احتمالات؛ "صفر للسؤال الذي إجابته خطأ، أو درجة أو درجتان"، مضيفًا: "الكمبيوتر هو الذي يصحح، ويجمع ويطرح".

تابع مدير "القومي للامتحانات": "بعد ذلك يتم تطابق نتيجة التصحيح لكلا الفريقين"، مؤكدًا أن التطابق بين الفريقين في درجات الطلاب 100%.

وأوضح محمد أن هناك مرحلة أخرى لعملية التصحيح بامتحانات الثانوية، تتم بشكل يديوي، منوهًا بأن هناك 5% من أوارق الإجابات لامتحانات الثانوية العامة تتم بشكل يديوي، مؤكدًا أنه تم اختيار عينة عشوائية وتم تصحيحها يدويًّا باستخدام "الشبلونة".

ولفت مدير "القومي للامتحانات" إلى أنه تم مد كل كنترول بـ"شبلونة" لتصحيح عينة عشوائية من الامتحانات، للتأكد من وجود أكثر من عملية تصحيح.

وتكون "الشبلونة" عبارة عن ورقة مصنوعة من البلاستيك مطبوع عليها إجابات الامتحانات، ويتم تفريغ مكان الإجابات الصحيحة لنماذج الإجابات الأربعة، ويتم مطابقتها مع إجابات الطالب في جميع الأسئلة.