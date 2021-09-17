مصدر بالسكة الحديد يوضح أسباب زيادة رسوم دخول محطات القطارات لغير المسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر بالسكة الحديد، أسباب تحصيل 3 جنيه رسوم دخول رصيف محطات السكة الحديد، لغير المسافرين ومتواجدين على رصيف المحطة.

وقال المصدر لمصراوي، الجمعة، إن القرار قديم، وتمت إعادة تطبيقه مرة أخرى على الموَدعين للمسافرين داخل محطات السكة الحديد حاليا، لعدة أسباب منها الحد من التزاحم دون داعي على أرصفة المحطات، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مضيفا:"الناس لما بتودع قرايبها بيكونوا 10 أفراد عشان واحد مسافر".

وأضاف المصدر، أن القرار يهدف إلى الحد من التزويغ من دفع ثمن تذكرة ركوب القطارات، إضافة إلى مواجهة المتسولين والمتواجدين بدون داعي على الأرصفة، مؤكدا أن القرار تنظيمي ويهدف لحوكمة التواجد على الأرصفة.

ولفت المصدر إلى أنه يتم تحصيل المبلغ من المودعين مقابل إيصال.

كانت هيئة السكة الحديد، قررت تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين، اعتبارًا من 12 سبتمبر الجاري، بدلاً من تحصيل جنيه واحد.

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