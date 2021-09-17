شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان له منذ قليل، إلغاء أى مظاهر أو احتفالات بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا، والذى كان مقررا إقامة فى شهر أكتوبر المقبل.

أوضح المحافظ، أن القرار يأتى من منطلق الحفاظ على صحة المواطنين، وفى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحتفل محافظة الغربية فى شهر أكتوبر من كل عام بأسبوع مولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، حيث تضع المحافظة خطة موسعة فى كافة القطاعات لاستقبال مريدى شيخ العرب، حيث أن المحافظة تستقبل كل عام ما يقرب من 2 مليون زائر فى اسبوع احتفالات المولد.