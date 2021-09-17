شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غلق جزئى لشارع البحر الأعظم لإجراء أعمال توسعة الدائرى لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور، غلق جزئى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاة المنيب، ويستمر حتي صباح غد السبت، بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنزل المستحدث القادم من طريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم اتجاه ميدان المنيب ضمن مشروع توسعه الطريق الدائري، فإنه سيتم تنفيذ اعمال رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالمنزل المشار إليه مما يتطلب استقطاع جزء من شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب فقط، وذلك لوقوف المعدات المستخدمة في الأعمال (ونش رفع عملاق - كساحه من الحجم الكبير).

ولفت المصدر، إلى أن الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس إتجاه ميدان المنيب تحديدا بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائري مع شارع البحر الأعظم تحديداً أمام مقر التأمين الصحي لجزيرة الدهب وذلك لمده يومين ابتداء من اليوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت، على أن تكون الأعمال إبتداء من الساعه الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً فقط طوال فتره الأعمال مع ترك حاره مروريه لحركة المركبات دون تعطيل حركه المرور.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، مضيفا أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقه الأعمال.