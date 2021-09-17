شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من نفق عباس للمنيب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء القيام بالأعمال الإنشائية الخاصه بالمنزل المستحدث القادم من طريق الدائري من مناطق المعادى، والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم إتجاه ميدان المنيب، ضمن مشروع توسعه الطريق الدائرى، فإنه سيتم تنفيذ اعمال رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالمنزل المشار إليه مما يتطلب إستقطاع جزء من شارع البحر الاعظم في الإتجاه القادم من نفق عباس إتجاه ميدان المنيب فقط وذلك لوقوف المعدات المستخدمة في الأعمال ( ونش رفع عملاق - كساحه من الحجم الكبير) .

وأشارت محافظه الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الإتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب تحديدا بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائري مع شارع البحر الأعظم تحديداً أمام مقر التأمين الصحي لجزيرة الدهب، وذلك لمدة يومين ابتداء من يوم الجمعة الموافق 17 / 9 وحتى صباح يوم السبت الموافق 18 / 9 /2021 على ان تكون الأعمال إبتداء من الساعه الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً فقط طوال فتره الأعمال مع ترك حاره مروريه لحركة المركبات دون تعطيل حركه المرور .

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل .

كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقه الأعمال .