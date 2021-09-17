شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الأعمال الدرامية للشركة المتحدة فى تشكيل وعى المواطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدراما المصرية والأعمال الفنية المختلفة التى تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى تشكيل الوعى، وأن تصبح درعا حاميا للعقول بالتصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة ومساعى التشويه والتشكيك التى يبثها أهل الشر دائما ضد الدولة المصرية، كما عملت هذه الأعمال الفنية من خلال إصدارتها المختلفة فى إعادة تشكيل الوعى والتعريف بحقيقة المخاطر التى يواجهها الشارع المصرى، وما تعرض له على مدار الفترة الماضية.

وساهمت الأعمال الفنية المختلفة من القوى الناعمة فى تصحيح المفاهيم، وترسيخ البطولات والتضحيات لدى النشء، لاسيما أن دراما رمضان الماضي قادت معارك الوعى والتنوير للمشاهد، كما أنها جسدت مرحلة هامة من تاريخ مصر وبطولات ابنائنا من رجال الشرطة فى مواجهة خفافيش الظلام والإرهابيين، كما أن تلك الأعمال الدرامية تسهم فى تشكيل وعى الشعب وتعريفه بحقيقة ما قام به قوى الظلام لعدم استقرار الوطن وتقدم وجبة وطنية دسمة تعزز من روح الانتماء والهوية الوطنية.

واستطاعت الشركة المتحدة الحفاظ والارتقاء والتطوير المستمر للقوى الناعمة المصرية، من خلال تقديم إعلام هادف له رسالة مؤثرة، سواء من خلال القنوات أو من خلال الأعمال الدرامية التي تبث الوطنية في قلوب المصريين، حيث لعبت دور التثقيف في مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تبثها مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس قال أننا لن ننسى الفترة الصعبة التى شهدتها الدولة المصرية وتم تناولها فى دراما رمضان، متابعا: "الدراما اللى اتقدمت واللى لازم تقدم أكثر من كدة.. فكرتنا بأيام صعبة.. ومرت بفضل الله ثم بتضحيات شعب مصر.. كل أسرة قدمت شهيد.. فى أى قطاع من قطاعات الدولة.. الجيش والشرطة والقضاء والمساجد والكنائس".