شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ من ماكينات الصرف الآلى، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قد بدأت صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر الجارىً اعتبارا من يوم الاربعاء الماضى وذلك لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الاولى بالرعاية .

فيما يقوم بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس محلس ادارة البنك، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يذكر ان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.