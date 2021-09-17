شكرا لقرائتكم خبر عن دار أيتام بالعاشر توضح حقيقة عدم توافر ملابس الشتاء للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكيد سعيد فراج مدير إحدى المؤسسات لرعاية الإيتام ان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعىُ، بشأن عدم توافر ملابس للأطفال المقيمين بدور التابعة للمؤسسة فى فرع مدينة العاشر عار من الصحة، لافتا إلى أن ما تم تداوله سبق وتم نشره منذ أكثر من عام ونصف، وان المؤسسة حاولت الوصول لمعرفة من يريد الإساءة لهؤلاء الاطفال حيث يتوافر لهم كل المستلزمات من ملابس وأطعمة داخل المؤسسة.

وأهاب سعيد فراج مدير المؤسسة، بالجميع بعدم تداول اى معلومات تتعلق بالأطفال المقيمين داخل الدار على غير الحقيقة، مؤكدا بأن وزارة التضامن الاجتماعىُ تقوم بالمتابعة المستمرة من أجل التأكد من توفير كافة أوجه الرعاية للأطفال، موجها الشكر للوزارة على ما تقوم به ، كما تحرص المؤسسة على توفير كافة المستلزمات والرعاية الكاملة لهم .

جدير بالذكر ان فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعىُ سبق منذ عدده اشهر بمتابعة ما تم نشره عن عدم توافر ملابس للأطفال المقيمين بمؤسسة رعاية اطفال وتأكد فى وقتها بعدم صحة ما نشر ، ومع ذلك قام البعض بتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يشير بعدم توافر ملابس للأطفال المقيمين بالمؤسسة على غير الحقيقة .