أخبار مصر

‎استقرار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎استقرار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎

‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرار     وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.

‎الجوافة 15

‎بلح بارحى 30 جنيه

‎‏‎

‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‎‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

‎‏‎

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا