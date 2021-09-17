شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية لوفد البرلمان الفرنسي: مصر من أفضل الدول تعاملًا مع اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى يضم كلًا من فرنسوا ليجيه المستشار الأول للسفير و نائب رئيس البعثة بالقاهرة وسونيا كريمى وسباستيان نادوت عضوا البرلمان الفرنسى وذلكبمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وخلال اللقاء، تعرف الوفد على الخدمات المختلفة التي تقدمها الكنيسة لاسيما خدمة اللاجئين حيث أكد رئيس الأساقفة إن مؤسسةrefugee Egypt التابعة للكنيسة تخدم مئات اللاجئين سنويًا حيث تقدم عددًا من البرامج والأنشطة مثل برنامج الصحة العامةوالعيادات الذى يشمل الرعاية الصحية للأطفال والأمهات اللاجئات والتوعية الصحية ضد الأمراض والأوبئة والقوافل الطبية لرعايةاللاجئيين في أماكن تجمعاتهم والمساعدات الطبية للمحتاجين من اللاجئين بالإضافة لبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وأكد رئيس الأساقفة إن مصر أحد أهم محطات استقبال اللاجئين في العالم حيث يقصدها طالبو اللجوء القادمين من إفريقيا وبعضالدول العربية إذ يعيش اللاجئون في مصر بين المواطنين دون أن يتم عزلهم في معسكرات لجوء كما هو الحال في كثير من الدول بليتلقى اللاجئين معاملة إنسانية من المصريين شعبًا وحكومة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى إن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية تحرص على إكسابهم مهارات حياتية تساعدهم في كسب الرزق خلالفترة إقامتهم بمصر من خلال برامج التدريب المهني حتى لا يضطر اللاجئ إلى انتظار المعونات الإنسانية بل تساعده الكنيسة علىتحقيق استقلال مادي ولو نسبي. وأثنى الوفد الفرنسي على خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية مؤكدين على الدور الإنساني الكبير الذى تلعبه الكنيسة في هذا الصدد.

وأشار رئيس الأساقفة إلى إن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية تحرص على إكسابهم مهارات حياتية تساعدهم في كسب الرزق خلالفترة إقامتهم بمصر من خلال برامج التدريب المهني حتى لا يضطر اللاجئ إلى انتظار المعونات الإنسانية بل تساعده الكنيسة علىتحقيق استقلال مادي ولو نسبي.

وأثنى الوفد الفرنسي على خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية مؤكدين على الدور الإنساني الكبير الذى تلعبه الكنيسة في هذا الصدد.