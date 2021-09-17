شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تقرر مضاعفة عدد معارض الأسر المنتجة فى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببحث ودراسة شكوى 30 أسرة منتجة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه خلال عام 2021، قامت الوزارة بتنظيم ثمانية معارض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية فى مختلف المحافظات: أسوان، الأقصر، أسيوط، المنيا، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، والساحل الشمالي، مؤكدة أنه من المخطط إطلاق معرض تاسع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة فى نهاية شهر سبتمبر الحالى حيث شهدت هذه المعارض مشاركة ما يقرب من 810 عارضين وراءهم منتجات حوالى 5,120 أسرة منتجة، مع اعتبار أن الوزارة تقوم بدعم مشاركة العارضين بجزء كبير ويتحمل العارضون فقط جزء بسيط من التكلفة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة منذ عام 1964، كما تعمل على تطوير منتجاتهم من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حالياً فى التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهى الصغر.

جدير بالذكر أن أن وزارة التضامن الاجتماعى تحرص على تنمية مصالح التعاونيات الانتاجية والتجمعات الحرفية والعمالة غير المنتظمة بشكل عام، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية للحفاظ على الحرف التراثية وتسويقها داخل وخارج البلاد، كما تعمل على استراتيجية لحماية وتأمين العمالة غير المنتظمة.