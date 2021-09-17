شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر– عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقي العربي – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ10 صباح غد السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري، وحتى الساعة الـ6 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.