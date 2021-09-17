شكرا لقرائتكم خبر عن طرح قطع أراض استثمارية بأنشطة تعليمية وتجارية وترفيهية بالشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على المواقع المقترحة لإتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وتجارية وترفيهية بعدة مناطق بمدينة الشروق لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك بنظامي التخصيص الفوري وحق الانتفاع .

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه فيما يتعلق بنظام التخصيص الفوري، تم إتاحة قطعة أرض بالحى الثالث بنشاط تعليمى لإقامة مدرسة بمساحة 5389 م2، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وبارتفاع بدروم وأرضى و 3 أدوار متكررة مع الالتزام باشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز خدمات المدينة 2 بمساحة 5234م2، وقطعة أرض بمساحة 1224 م2 بمنطقة الإسكان العائلى لإقامة أنشطة تجارية بنسبة بنائية لا تزيد عن 40% من المساحة الإجمالية بارتفاع بدروم ودور أرضى ودور أول فقط، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف "بشارة"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم إتاحة قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع تفى برغبات المستثمرين بمدة تصل إلى 15 عاماً، موضحاً أنه تم إتاحة قطعتي أرض كذلك بنشاط ترفيهى، الأولى بمنطقة الواجهة الجنوبية بين مدخلي المدينة 2،1 بمساحة 12.7 فدان، والثانية بمنطقة امتداد المطاعم بين الحى الأول شرق والمنطقة التاسعة عمارات بمساحة 10 أفدنة، بنسبة بنائية لا تزيد عن 10% من المنشآت سهلة الفك والتركيب، حيث توفر تلك المناطق أنشطة مثل المطاعم والكافيتريات ومناطق ألعاب أطفال ومسار دراجات ومسطحات خضراء، وأنشطة أخرى متعددة تحقق متطلبات سكان المدينة والمستثمرين.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.