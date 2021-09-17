تنبيه مهم من جامعة الأزهر للطلاب بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجهت جامعة الأزهر، نداءً لطلاب بكليات القاهرة والأقاليم، بشأن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن عملية تسجيل البيانات الشخصية للحصول على لقاح فيروس كورونا تمر بخطوات؛ أهمها: التركيز في قراءة المطلوب جيدًا، مثل: المحافظة التي يتم اختيارها، واختيار المركز.

وأكدت أن عملية اختيار مكان التطعيم يختارها الشخص بنفسه، وليس السفر مطلوبًا من أي طالب أو طالبة من المحافظة التي يقيم بها إلى القاهرة لتناول التطعيم؛ فالخطوة المهمة في التسجيل هي تسلم رسالة على الهاتف تؤكد نجاح عملية التسجيل، ومتضمنة رقم التسجيل، ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة أخرى توضح المكان والزمان الذي سوف يتم فيه التطعيم.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات حال وجود مشكلات الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة 15335.

وأكدت أن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، يكون عبر الرابط التالي:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وبدأت جامعة الأزهر، السبت الماضي، تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا.

وأوضحت جامعة الأزهر أن الحصول على التطعيم مشروط بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، لافتا إلى أن تناول التطعيم يتطلب، وجود بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها إضافة لتسجيل البيانات عبر موقع وزارة الصحة.



وحددت الجامعة جميع نقاط تلقى اللقاح، والتي جاءت كالآتي:

فرع الجامعة بالدراسة :

- مستشفى الطلبة الجامعى

- كلية اللغة العربية

فرع الجامعة بمدينة نصر:

- مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

- الإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

- كلية التربية بنين

- مقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم

فرع البنات

- الإدارة الطبية لفرع البنات بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة

- كلية طب الأسنان بنات

- قاعة كلية الصيدلة بنات

- كلية التجارة بنات

- مقر المركز الطبي بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.

كانت جامعة الأزهر، قالت إنه تماشيًا مع خطة الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات المصرية، تبدأ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، خطة تطعيم شاملة بلقاح كورونا في جميع قطاعاتها.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالأزهر.

وأشار إلى أنَّ الطاقة الاستيعابية لنقاط التطعيم تصل إلى 300 فرد يوميًّا لكل نقطة وتعمل على مدار الأسبوع.