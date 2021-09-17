محافظ القاهرة يستقل دراجة نارية خلال افتتاح مسار الدراجات المؤمن - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الافتتاح الرسمي لمسار الدراجات المؤمن للشباب بمنطقة شرق القاهرة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك» التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية والذي شارك فيه ٥٠٠ دراجة عادية و ٥٠ دراجة نارية للشباب.

وأكد محافظ القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائما على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوي وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضي، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية مما يساعدهم على تحقيق النجاح للرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.

ويتم توفير هذا المسار الآمن بشكل ثابت كل يوم جمعة لمدة ٤ ساعات ويبلغ طوله ٦ كم بداية من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفى النحاس.