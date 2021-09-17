"قالتلي ولد وطلعت بنت".. حقيقة واقعة التلاعب في إثبات نسب طفل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من زوجته وشقيقها.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي

( فيس بوك ) يتضمن حديث لأحد الأشخاص حول بعض الأمور العائلية وتضرره من زوجته وشقيقها.

بالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وبسؤاله قرر بتضرره من كلٍ من زوجته وشقيقها – مقيمان بذات الناحية لقيامهما بإثبات

(طفل – ذكر) باسمه أثناء تواجده خارج البلاد للعمل عام 2015، وعقب عودته عام 2019 اكتشف بأن الطفل (أنثى)، وحال مواجهته لزوجته أخبرته بأنها أنجبت طفلة وعند قيامها بإثباتها بمكتب الصحة اكتشفت أنه تم إثباتها بشهادة الميلاد بإسم (ذكر) عن طريق الخطأ من الموظف المختص.

وباستدعاء المشكو في حقهما وسؤالهما أنكرا ما قرره الشاكي، واتهموه بالتعدي على زوجته بالضرب والتشهير بهما، وأضافت زوجته بأنها قامت بوضع طفلتها بإحدى المستشفيات بالشرقية وكان برفقتها شقيقها وزوجته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.