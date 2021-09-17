"سرقة تنتهي بجثة أسفل القطار".. تفاصيل مصرع شخص على يد لص هواتف في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مرتكب واقعة وفاة مواطن إثر سقوطه أسفل أحد القطارات حال سرقة هاتفه المحمول.

تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغا بواقعة سرقة هاتف محمول داخل أحد القطارات وسقوط المجني عليه أسفل القطار.

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية القطار المشار إليه، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة المركز، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما أثناء وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجني عليه أسفل عجلات القطار مما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجني عليه بالنزول من القطار والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف المستولى عليه ولاذ بالهرب.

بتكثيف التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل، مقيم بالدقهلية.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أثناء عدو شقيق المجني عليه خلفه تخلى عن الهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به، وعقب ذلك علم بوفاة المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.