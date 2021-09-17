"تحرش وضرب وشتيمة".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التعدي على فتاة وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.. وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة (والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدي عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

بتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجني عليها بالبدء في التعدي عليه بالسب.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.