شكرا لقرائتكم خبر عن صوت السماء.. 104أعوام على ميلاد الشيخ خليل الحصرى أول من وثق القرآن صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد الشيخ محمود خليل الحصرى فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر من عام 1917 بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية، حفظ القرآن وأتم تجويده وهو في الثامنة من عمره، ثم التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر، وأخذ شهاداته في علوم القراءات.

104 أعوام مضت على ميلاد أصغر طفل حفظ القرآن الكريم، وأول من التحق بمسابقة الإذاعة المصرية، وأول من وثق القرآن الكريم صوتاً في العالم وأسس إذاعة القرآن الكريم وظلت الإذاعة تفتتح برامجها بصوته منفردا سنوات طويلة، إنه القارئ الشيخ محمود خليل الحصرى.

في عام 1960 عين شيخ عموم المقارئ المصرية ، ثم خبيرًا بمجمع البحوث الاسلامية ورئيساً للجنة تصحيح المصاحف ومستشارا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف.





الشيخ محمود خليل الحصرى رئيساً لاتحاد قراء العالم

فى عام 1967 انتخب الشيخ محمود خليل الحصرى، رئيساً لاتحاد قراء العالم، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم، وطاف القارات الخمس لنشر القراءات الصحيحة للقرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم، وعلى يديه قام العديد من الأجانب بإشهار إسلامهم.

توفى الشيخ محمود خليل الحصرى، يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 1980، وأوصى قبل وفاته بأن تخصص ثلث تركته للإنفاق على مشروعات البر والخير بعد أن شيد مسجدين ومعهد أزهرى.