شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستلزمات المدرسية بمعرض" أهلا مدارس" فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ معرض "أهلا مدارس " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر صباح اليوم الخميس الساعة 11 صباحا فى استقبال المواطنين، للحصول على كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساءا يوميا حتى يوم 30 سبتمبر.



”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أهم المستلزمات بمعرض "اهلا مدارس"..

توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة

توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب".

مد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته كذلك التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة لتوفير جميع المستلزمات.

يشمل كل احتياجات طلاب المدارس مثل أدوات مكتبية و كتابيه و الكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الأدوات الجلدية و الأحذية

يتضمن المعرض الزى المدرسي للطلاب و أجهزة الحاسب الآلى

التنسيق بين وزارة التموين المحافظين والغرفة التجارية بكل محافظة لتحديد الأماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية.

إطلاق أيضا 30 قافلة متحركة تجوب محافظات القاهرة الكبرى خاصة فى الأماكن التى لا يتواجد بها مكتبات

مشاركة 210 شركة من كبرى الشركات المنتجة والموردين للمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، كما يتضمن المعرض ملابس "اليونيفورم".

طرح المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30%