شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية بين العربية للتصنيع ووزراء ليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع أحمد علي أحمد عمر وزير الصناعة والمعادن الليبي ، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية، كما التقي أيضا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، حيث تم بحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار، جاء هذا على هامش زيارة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد المرافق للقاهرة.

وفي إطار المباحثات المشتركة، تم الاتفاق علي تأسيس لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الأشقاء الليبين،كما تم الإتفاق علي إرسال خبراء فنيين من العربية للتصنيع لرفع كفاءة واعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

في هذا السياق أكد الفريق "عبد المنعم التراس"، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب، موضحا أن العربية للتصنيع ترحب بالتعاون وتضع كافة إمكانياتها التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات الأشقاء والمشاركة في المشروعات التنموية بدولة ليبيا.

من جانبهم، أشاد الوزيران الليبيان بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية، مشيرين الي تطلع الشركات والمستثمرين الليبين لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع، والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة، في المشروعات التنموية بدولة ليبيا.