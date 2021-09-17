شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة اليوم فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا.وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديدمديرية أوقاف بنى سويف
1. الحاجة نظرات – عرب مطير – بياض العرب – بندر بنى سويف
2. النور – منشئة عمر – الفنت - الفشنمديرية أوقاف الأقصر
3. العتيق – نجع محمد عامر - أصفون- إسنا
4. مجلس مدينة أرمنت – أرمنت الوابورات - أرمنتمديرية أوقاف كفر الشيخ
5. الصنفاوى – كفر الطايفةمديرية أوقاف أسيوط
6. الرحمن القبلي- قرية بنى حسين – مركز أسيوط
7. محمد على عبد الله – قرية العدر - مركز أسيوطمديرية أوقاف سوهاج
8. العتيق – الحلافى – مركز البليناثانيًا: مساجد الصيانة والترميم مديرية أوقاف بنى سويف
1. الرحمة – قرية سالم العبد – شنرا الفشن