شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة اليوم فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف بنى سويف

1. الحاجة نظرات – عرب مطير – بياض العرب – بندر بنى سويف

2. النور – منشئة عمر – الفنت - الفشن

مديرية أوقاف الأقصر

3. العتيق – نجع محمد عامر - أصفون- إسنا

4. مجلس مدينة أرمنت – أرمنت الوابورات - أرمنت

مديرية أوقاف كفر الشيخ

5. الصنفاوى – كفر الطايفة

مديرية أوقاف أسيوط

6. الرحمن القبلي- قرية بنى حسين – مركز أسيوط

7. محمد على عبد الله – قرية العدر - مركز أسيوط

مديرية أوقاف سوهاج

8. العتيق – الحلافى – مركز البلينا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم مديرية أوقاف بنى سويف

1. الرحمة – قرية سالم العبد – شنرا الفشن