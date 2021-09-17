11 وظيفة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. (تعرف على التفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فتح باب التقدم لـ11 وظيفة بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي، على أن يكون آخر موعد للتقدم يوم 11 أكتوبر المقبل.

وبحسب الهيئة، يجب على من يرغب في التقديم الإرسال عبر البريد الإلكتروني للهيئة أو عبر بوابة الوظائف الحكومية، مطالبة المتقدمين بتقديم أوراقهم مستوفية لشروط الوظيفة المعلن عنها.

والوظائف كالتالي: "مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مدير عام لتسجيل وترخيص المجازر، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصانع، مدير عام لتسجيل وترخيص متداولي الأغذية، مدير عام لتسجيل وترخيص المنتجات، مدير الرقابة على الصادرات، مدير الرقابة على الواردات، مدير عام الرقابة على المجازر الآلية، مدير عام الملوثات الغذائية مدير عام للشؤون الإدارية، مدير عام الموارد البشرية".

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