شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز خطوات وزارة الزراعة فى مجال التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهود كبيرة في مجال التحول الرقمى، نظرا لأهمية وقيمة التحول في ادارة هذا القطاع الحيوي، حيث تم ادراج التحول الرقمى كأحد برامج استراتيجية الزراعة المصرية المحدثة خاصة وأنه يأتي متوافقا مع جهود الدولة المصرية لتطوير الاداء الحكومي واستعدادا للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

وفى التقرير التالى نتعرف على جهود وزارة الزراعة في التحول الرقمى..

1- استكمال الاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح خاصة بعد إضافة خدمة المدفوعات على الكارت وأيضاً ليكون بمثابة محفظة إليكترونية للمزارعين تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية للمزارعين.

2- التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعى في الزراعة وميكنة الخدمات الزراعية ضمن خطة التحول الرقمي للدولة.

3- تأسيس وحدة للتحول الرقمى لأول مره في القطاع الزراعي.

4- ميكنة (20) خدمة من خدمات الوزارة وجارى إطلاقها على بوابة مصر الرقمية.

5- ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.

6- تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 2500موظف على أعمال التحول الرقمي واعطائهم الدورات التدريبية اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

7- رقمنة مستندات بإجمالي 2.8 مليون مستند وفهرستها وجاري ربطها بالأرشيف الإلكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية.

8- التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق المساعد الذكي للفلاح (هدهد) والذى يطبق الذكاء الاصطناعي لتعريف المزارعين بالتغيرات الخاصة بالأسعار والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.