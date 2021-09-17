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الأوقاف توزع 15 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 15 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (شمال سيناء- المنيا-الدقهلية- جنوب سيناء- الوادي الجديد ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لمحافظتي ( شمال سيناء- المنيا ) و ( 3 )  أطنان لمحافظة ( الدقهلية ) و ( 2 ) طن لمحافظتى (جنوب سيناء- الوادي الجديد )، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وبما سيتم توزيعه اليوم من لحوم الأضاحى، يبلغ 850  طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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