شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 15 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 15 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (شمال سيناء- المنيا-الدقهلية- جنوب سيناء- الوادي الجديد ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لمحافظتي ( شمال سيناء- المنيا ) و ( 3 ) أطنان لمحافظة ( الدقهلية ) و ( 2 ) طن لمحافظتى (جنوب سيناء- الوادي الجديد )، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وبما سيتم توزيعه اليوم من لحوم الأضاحى، يبلغ 850 طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.