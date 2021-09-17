شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: 14 يومًا الفاصل الزمنى بين تلقى لقاحى كورونا والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، أنه يفضل الانتظار لمدة 14 يوما على الأقل كفاصل زمنى بين الحصول علي لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا والعكس صحيح.

وتابعت هيئة الدواء: لا يهم تلقي أي اللقاحين أولا، وذلك كإجراء احترازي تجنبا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في الوقت نفسه.

وقالت هيئة الدواء، إن أعراض تلقي لقاح كورونا تكون مشابهة للأنفلونزا، وذلك بسبب ردة فعل الجسم تجاه اللقاح، فقد يصاب بعض الأشخاص بآلام عضلية وحمى ليوم أو يومين بعد أخذ لقاح الأنفلونزا، وذلك أثر إنتاج الجسم للأجسام المضادة الواقية، وأوضحت أن اللقاح يحتاج لأسبوعين ليظهر مفعوله بالكامل، لذلك إذا تعرضت للإنفلونزا بعد فترة قصيرة من أخذك للقاح أو خلال فترة الأسبوعين، فقد تصاب بالأنفلونزا.

وكانت أكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية، لأن فيروسى الأنفلونزا وكورونا لهما أعراض متشابهة، وأضافت أن لقاح الأنفلونزا لا يزيد من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أنه لا يقي من الإصابة به.