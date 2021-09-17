شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طبيعة عمل مطارنة وأساقفة الإيبارشيات فى المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مطارنة وأساقفة الإيبارشيات فى المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية روعاتها ورؤساء كهنتها وكل منهم مسئول عن جميع كنائس إيبارشيته وكهنتها وأديرتها ما عدا الأديرة التابعة للبطريركية وسائر أمورها الرعوية والمالية والإدارية.

وتنص المادة 59 من لائحة المجمع المقدس أن الأسقف يقوم بسيامة الكهنة والشمامسة في إيبارشيته ويدشن الكنائس والمذابح والمعموديات والأيقونات وكل أوانى المذبح والخدمة، ويرعى شعبه إذ يتسلم عصا الرعاية من يد قداسة البابا ويشترك مع البابا في الخدمة الرسولية وفى عضوية المجمع المقدس وفى سيامة الأساقفة الجدد وفى العمل الأسقفى.

وتنص المادة 60 أن أنه يتم اختيار الأسقف الجديد برضا الشعب وتزكيته وبموافقة قداسة البابا على التزكية على أن يكون مستوفيا للشروط الروحية والشخصية حسب تعليم الكتاب وقوانين الكنيسة، وإذا عارضت غالبية أعضاء المجمع المقدس في السيامة توقف هذه السيامة.

وتنص المادة 61 على انتداب قداسة البابا بعض الأباء الأساقفة لتجليس الأسقف الجديد على كرسيه في إيبارشيته ويقرأون تقليد رتبته الموقع عليه من قداسة البابا.

وتذكر المادة 62 أنه يجوز للأسقف أن يعاونه في الخدمة أسقف مساعد أو خورى أبسكوبس أو أكثر تحت إشرافه ويكون هو أسقف الكرسى.

وتقول المادة 63 أن البطريركية لا ترث الأساقفة إنما ما يتركونه من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى إيبارشيتهم ويكون قداسة البابا أمينا على مخلفاتهم إلى حين تسليمها إلى من يخلفهم.