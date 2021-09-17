شكرا لقرائتكم خبر عن "حق الوطن والمشاركة فى بنائه".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "حق الوطن والمشاركة فى بنائه"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الحفاظ على الوطن والمشاركة في بنائه واجب شرعي ووطني، وأن الوطن إحدى الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة.

وأوضح جمعة، أن الحُر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس، والوطن لكل أبنائه، وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا، كل في مجاله وميدانه، الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه، والطبيب في مشفاه، والفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والطالب باجتهاده في تحصيل العلم، وهكذا في سائر الصنائع والحرف والواجبات.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا.