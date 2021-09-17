شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء.. تصل لـ86% بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث يستمر حالة الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية .
وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى:- القاهرة والوجه البحرى:
العظمى ليلا 83 - 86%
الصغرى نهارا 30 - 35%- السواحل الشمالية:
العظمى ليلا 85 - 90
الصغرى نهارا 40 - 45%- جنوب سيناء:
العظمى ليلا 55 - 60%
الصغرى نهارا 30 - 35%- شمال الصعيد:
العظمى ليلا 40 - 50%
الصغرى نهارا 20 - 25%- جنوب الصعيد:
العظمى ليلا 25 - 30%
الصغرى نهارا 10 - 15%