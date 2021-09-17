شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء.. تصل لـ86% بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث يستمر حالة الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية .

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى:

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 83 - 86%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 85 - 90

الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 50%

الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 25 - 30%

الصغرى نهارا 10 - 15%