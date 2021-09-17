شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 دور ثان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، دور ثان، خلال أيام، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، على أن يجرى فتح باب التظلم على النتيجة مباشرة.

وكان قد أدى امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة قرابة 140 ألف طالب وطالبة، حيث انطلقت الامتحانات يوم 4 سبتمبر الجارى وانتهت 13 من الشهر نفسه، كما بدأ الكنترول المركزى فى أعمال التصحيح الإلكترونى.

ومن المقرر أن ينشر الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة دور ثان عبر الموقع الرسمى للجريدة، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته من خلال الدخول على الموقع، كما تتيح الوزارة أيضا النتيجة عبر موقعها الرسمى.

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة تجريبيا عبر موقع التنسيق الحكومى للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت أن سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق، لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمى 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالى عدد طلاب 42065، الحد الادنى الشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، وعدد الطلاب 24932 طالب وطالبة، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.