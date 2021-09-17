شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: 56% من شكاوى العملاء يريدون الانتقال من خدمة إنترنت لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة السوق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز تلقى 117 ألف شكوى من العملاء، وكانت خدمة الإنترنت هى الأكثر شكاوى، حيث إن 56% من شكاوى العملاء يريدون الانتقال من خدمة إنترنت لخدمة أخرى.

وأضاف رئيس قطاع الحوكمة السوق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، في تصريحات لبرنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن الهدف لدى الجهاز في البداية ليس حل الشكوى ولكن عمل تحليل الشكوى، وما أكثر الشكاوى التي يعانى منها العملاء.

وأوضح رئيس قطاع الحوكمة السوق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن هناك شكاوى متعلقة بخدمات مضافة والترفيهية وعملاء يشتكون من خصومات لا يعرفون سببها، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل متخصص لمعرفة ما هي المشكلات، وكان أكثرها طلبات بالانتقال من خدمة إنترنت لخدمة أخرى، وأسباب الشكاوى كانت الإجراءات والأوراق صعبة، والوقت كان طويلا للغاية.

وأوضح رئيس قطاع الحوكمة السوق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أرسل إطارا تنظيميا لشركات الاتصالات بدأ تنفيذه من قبل الشركات، ويتضمن تقديم الأوراق الخاصة بالإنترنت ويحصل على الخدمة خلال 48 ساعة، ومن يريد أن ينتقل من خدمة إنترنت إلى خدمة أخرى يذهب للشركة التي يتبع لها ويقدم طلب الخروج من الخدمة، ويأخذ نسخة منها خلال 48 ساعة من تقديم الطلب يتقدم للشركة الأخرى وخلال 72 ساعة ينتقل من خدمة إنترنت إلى خدمة أخرى.