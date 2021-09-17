شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تضع حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن تحويلات مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط تحويلات مرورية، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمدينة نصر، وتستغرق تلك الأعمال مدة شهر كامل، لمنع ظهور كثافات مرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر، مما يستلزم غلقا لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء بعض التحويلات المرورية لمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم "ليلاً ونهاراً".

كما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.