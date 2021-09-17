شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. مد سداد مصروفات الجامعات الخاصة لـ20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



الصحة: تسجيل 7 آلاف مواطن لتلقى لقاح كورونا بمبادرة "معا نطمئن" حتى الآن

مد سداد مصروفات الجامعات الخاصة لـ20سبتمبر وخفض حد أدنى الشهادات المعادلة

تعليم الجيزة تفتح باب التقدم لمدارس مياه الشرب والصرف الصحى ببولاق

الصحة: 84.1% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الصحة تكشف تمركزات حملة "سجل الآن" فى 3 محافظات.. اعرف التفاصيل

التعليم توجه بالحفاظ على نظافة المدارس وإزالة القمامة استعدادا للعام الجديد

محافظ القاهرة يوجه بسرعة رفع المخلفات بمحيط سور مجرى العيون.. صور

اتحاد المهن الطبية: 160 مليون جنيه إعانات كورونا للأعضاء منذ بداية الجائحة

"القوى العاملة": فصل الإقامة عن تصريح العمل لأصحاب المهارات العليا بالإمارات

وزيرة الصحة: يجب توثيق مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" ضمن تقرير التنمية البشرية