شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: اللقاح طوق النجاة والحل لكسر دورة حياة الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن بعض الناس يرفضون الحصول على اللقاحات، وفي الوقت نفسه عندما يحاول السفر لأي دولة أوروبية يضطر لأخذ اللقاح، مؤكدا أن الحصول على لقاحات كورونا في الفترة الحالية هو طوق نجاة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "لابد من كسر دورة حياة الفيروس، وهو لا ينشط إلا داخل الإنسان، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحصول على اللقاح وتكوين مناعة تواجهه، ونؤكد مرة أخرى أن الإجراءات الاحترازية هى الماسك والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين والحصول على اللقاح، وهذا الأمر ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله".

وقال: "قريباً سيجرى تعميم التطبيقات الخاصة بالكشف عن الحاصلين على اللقاحات، وسيتم ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر".

وتابع: "هناك لقاحات يستمر تأثيرها من 9 أشهر وحتى 12 شهرا مثل استرازينيكا وسبوتنيك وجونسون آند جونسون، أما اللقاحات مثل فايزر تمتد 6 أشهر وتحتاج لجرعة تنشيطية".