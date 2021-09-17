شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تخاطب شركات النقل الجماعى لتحويل سياراتها للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة خاطبت شركات النقل الجماعى لتحديث أسطولها للعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للحفاظ على الصحة العامة والحد من تلوث الهواء، خاصة أن مصر أصبحت من الدول المنتجة للغاز الطبيعى.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"الخليج 365"، أنه الهيئة ستلزم تلك الشركات بتحويل سياراتها للعمل بالغاز الطبيعى وإلا لن تجدد تراخيص السير لها وذلك بشكل تدريجى، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت بتحويل أسطولها للعمل بالغاز الطبيعى وبالفعل جارى تنفيذ خطة تحويل 1962 أتوبيس بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

يشار إلى أنه تم توقيع عقد اتفاق مشترك، لتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والموقع بين وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة النقل العام بالقاهرة لتحقيق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار، و الحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

وتعاقدت هيئة النقل العام مؤخرا مع عدد من شركات النقل الجماعى لتشغيل خطوط جمعيات النقل الجماعى بقيمة 102 مليون جنيه فى العام، في إطار المشاركة بين القطاع العام والخاص، ونشر خطوط النقل الجماعى في أكثر من مكان لتوفير الخدمة للمواطنين.